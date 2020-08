De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag vier verdachten aangehouden voor de mishandeling van een dertigjarige man in de Halvemaansteeg in de Amsterdamse binnenstad.

Het slachtoffer werd rond 3.15 uur mishandeld in de steeg in het centrum van de hoofdstad. Hij raakte gewond en moest naar het ziekenhuis worden gebracht voor verdere behandeling. Inmiddels heeft hij het ziekenhuis weer verlaten.

De politie kon vier verdachten aanhouden, maar is nog op zoek naar getuigen om erachter te komen wat er precies is gebeurd.