Woensdag ging de mondkapjesplicht in Amsterdam van start. Femke Halsema kijkt tevreden terug op de eerste dag, zo laat de burgemeester aan NU.nl weten.

"Het valt me niet tegen. Verreweg de meeste mensen hebben een mondkapje op. In winkels deelt het personeel mondkapjes uit en alle klanten hebben het op. Dat vind ik heel goed op de eerste dag. Mensen moeten ook wennen om te weten waar het wel en niet moet", zegt de burgemeester woensdag tegen NU.nl.

Het idee achter de mondkapjesplicht is om vooral "coachend te handhaven". Het Openbaar Ministerie (OM) liet dinsdagavond aan NU.nl weten dat er voorlopig nog geen boetes zullen worden uitgeschreven bij het overtreden van de mondkapjesregels.

Halsema besloot dinsdag samen met collega Ahmed Aboutaleb om de mondkapjesplicht in Amsterdam en Rotterdam in te voeren. De bedoeling is dat de maatregel het gedrag van mensen beïnvloedt.

Ondernemers Albert Cuypstraat ontevreden over mondkapjesplicht

Ondernemers op de Albert Cuypstraat, waar de mondkapjesplicht geldt, hebben de gemeente woensdag in een persbericht opgeroepen om niet door te gaan met de mondkapjesplicht op de straat waar ook markt is. Volgens de ondernemers houden bezoekers van deze markt zich aan de 1,5 meter en is het helemaal niet druk op de Albert Cuypstraat.

"Het Outbreak Management Team (OMT) heeft bepaald dat er op dit moment onvoldoende bewijs is dat een mondkapje helpt. Nu gaat men experimenteren bij een groep ondernemers die het al ongelofelijk zwaar heeft gehad en nog steeds heeft. Waarom niet experimenteren bij de drukkere supermarkten?", zo vraagt de Ondernemersvereniging Albert Cuyp (OVAC) zich af. Bovendien is er geen juridische grondslag voor een mondkapjesplicht, stelt de OVAC.