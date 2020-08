De Amsterdamse GGD en de veiligheidsregio maken zich zorgen over een aantal nieuwe coronaclusters die aan het licht zijn gekomen. Het gaat om clusters onder mensen met een migratie-achtergrond in Nieuw-West, onder horecabezoekers in de binnenstad en onder studenten. Dat meldt Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland woensdag.

Clusters zijn besmettingen van drie of meer personen rondom dezelfde bijeenkomst. De GGD en de veiligheidsregio maken zich ernstig zorgen over het oplopende aantal coronabesmettingen in de stad.

Uit bron- en contactonderzoek van de GGD blijkt dat vooral personen tussen de twintig en dertig jaar nu besmet raken met het virus. Mensen raken veelal besmet tijdens een bezoek aan de horeca, bij familie of vrienden thuis, of op een feestje.

"Ik snap goed dat mensen elkaar weer opzoeken, dat ze behoefte hebben aan een feestje thuis, een huwelijk of een gezellige avond in de kroeg met vrienden. Dat zien we ook aan de toenemende drukte in de stad", zegt burgemeester Halsema.

"Maar uit de cijfers blijkt dat het coronavirus zich nu juist verspreidt op dit soort bijeenkomsten. Opvallend is daarbij dat vooral jongeren nu besmet raken en daarmee een risico vormen voor de hele stad en regio", aldus de burgemeester.

De GGD en de veiligheidsregio benadrukken daarom nogmaals dat Amsterdammers zich aan de coronaregels moeten houden. Woensdag is er een mondkapjesplicht op verschillende locaties in de stad ingegaan.

Corona-uitbraak bij cafés, stripclub en studentenvereniging

Afgelopen week besloten drie cafés in de stad hun deuren (deels) te sluiten nadat er meerdere coronabesmettingen hadden plaatsgevonden.

Woensdagochtend werd bekend dat er bij een stripclub in de Warmoesstraat tenminste tien personeelsleden en een klant besmet zijn geraakt.

Ook bij het Amsterdamse studentencorps werd een cluster van besmettingen vastgesteld. De kennismakingstijd bij ASC/AVSV is stopgezet.