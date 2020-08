De vier mannen die nog vastzaten op verdenking van betrokkenheid bij een ontvoering in Amsterdam vorige maand, zijn vrijgelaten. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigt de vrijlatingen dinsdagavond aan Hart van Nederland, meldt regiopartner AT5.

Vorige maand werd een man ontvoerd in het stadsdeel West. Vier mannen en twee vrouwen werden opgepakt in het centrum van de stad. Op de Marnixstraat werd een auto klemgereden. Het slachtoffer van de ontvoering zat in die auto en werd bevrijd. Drie andere inzittenden werden opgepakt.

Een tweede auto werd even verderop aan de kant gezet, ook drie inzittenden van die auto werden opgepakt. Het slachtoffers raakte niet gewond.

Twee vrouwen werden al eerder op vrije voeten gesteld. Alle zes blijven wel verdachten in de zaak.

Voorafgaand aan de aanhoudingen zouden de verdachten betrokken zijn geweest bij een incident in Noord-Brabant. Daarna zouden de twee auto's zijn teruggereden naar Amsterdam.