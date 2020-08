Een man is dinsdagmiddag gewond geraakt toen hij gestoken werd bij een verkeersruzie op de kruising van de Sierenborch met de Roesiel in het Westelijk Havengebied in Amsterdam.

De ruzie ontstond rond 13.20 uur tussen twee automobilisten. Na een woordenwisseling waarbij werd geschreeuwd, pakte een van de mannen een steekwapen waarmee hij de andere man in zijn zij stak.

Het slachtoffer is bij kennis naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van zijn verwondingen is niets bekend. De politie heeft de verdachte kunnen aanhouden.