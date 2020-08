Surveillanten van de politie troffen dinsdagochtend een beschadigde pui aan van een opnamestudio aan Tussen de Bogen in de Amsterdamse binnenstad. Vermoedelijk is er met een city car een ramkraak gepleegd.

Toen de surveillanten dichterbij kwamen, zagen ze een elektrische city car staan. Het voertuig was gestolen en is vermoedelijk gebruikt door één of meer daders om de deuren van de opnamestudio te rammen.

De recherche onderzoekt de zaak en hoopt in contact te komen met getuigen die meer weten over het incident.