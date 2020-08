De crowdfundingsactie voor de restauratie van monument De Hollandsche Manege aan de Vondelstraat in Amsterdam heeft het beoogde bedrag van 500.000 euro opgehaald. Stadsherstel gaat het monument renoveren.

De Hollandsche Manege is de oudste stadsmanege van Europa. Het monument was toe aan restauratie van 500.000 euro. In meer dan een jaar tijd werd dit bedrag via crowdfunding opgehaald. Stadsherstel zal de Hollandse Manege restaureren. Ook de paarden krijgen een beter dierenverblijf.

Met een subsidie van de provincie Noord-Holland onlangs kon ook de publiekstoegankelijkheid en de inrichting van het museum worden verbeterd. De Hollandsche Manege hoopt hierdoor meer bezoekers te trekken.

Als alles goed verloopt, is het museum in november van dit jaar klaar.