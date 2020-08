Vanaf woensdag 5 augustus is het dragen van een mondkapje op een aantal plekken in Amsterdam verplicht voor iedereen van dertien jaar en ouder. Hieronder is te zien voor welke locaties dat geldt.

Wallengebied

Voor het noordelijke gedeelte van het Wallengebied geldt de mondkapjesplicht op de Warmoesstraat, de Oudezijds Voorburgwal, de Oudezijds Achterburgwal en de Zeedijk. Op de Damstraat, Oude Hoogstraat, Nieuwe Hoogstraat, Oude Doelenstraat geldt géén mondkapjesplicht

Winkelstraten

Ook geldt de mondkapjesplicht op de Kalverstraat en Nieuwendijk, en op de zijstraten van deze twee drukke winkelstraten. Op de Kalverstraat gaat het om het gebied tussen het Rokin en Spui, op de Nieuwendijk om het gebied tussen het Damrak en de Nieuwezijds Voorburgwal. Op de Dam geldt géén mondkapjesplicht.

Markten

Tot slot zal er een mondkapjesplicht gelden op de markten op Plein '40-'45 en de Albert Cuypstraat. Het dragen van een mondkapje is hier alleen verplicht gedurende de markttijden.

(Afbeelding: Gemeente Amsterdam)

Hoe werkt de mondkapjesplicht in Amsterdam?

Mensen die zich niet aan de mondkapjesplicht houden, riskeren een boete van 95 euro, meldt een gemeentewoordvoerder dinsdag aan NU.nl.

De gemeente meldt verder dat er met borden wordt aangegeven waar de draagplicht geldt. Ook zullen winkeliers en marktkooplui posters ontvangen waarmee ze de draagplicht in een gebied kunnen communiceren. Bovendien zullen de eerste dagen speciale hosts aanwezig zijn die mondkapjes uitdelen aan mensen die er geen hebben.

Er geldt een uitzondering van de mondkapjesplicht voor mensen die kunnen aantonen dat ze om medische reden geen mondkapje kunnen dragen. Ook geldt voor winkelpersoneel een uitzondering als zij werken achter een toonbank of kassa met spatscherm. De draagplicht geldt uitsluitend op straat, niet in winkels of op terrassen.

De mondkapjesplicht gaat niet ten koste van de huidige coronamaatregelen, zoals de anderhalvemeterregel, maar is een aanvulling. De verplichting maakt deel uit van een experiment waarin wordt uitgezocht hoe het gebruik van een mondkapje het gedrag van mensen beïnvloedt. Het experiment duurt waarschijnlijk drie tot vier weken.

Op de website van de gemeente is een kaartje te zien met de plekken waar de draagplicht geldt. Ook is daar alle informatie rondom de mondkapjesplicht te lezen.