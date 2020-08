De gemeente Amsterdam heeft sinds 1 juli drie voorwaardelijke boetes van 50.000 euro opgelegd, omdat inwoners hun woning in het Wallengebied of het zuidelijk deel van de grachtengordel hebben verhuurd aan toeristen. Sinds juli is vakantieverhuur in dit deel van het centrum verboden.

Het gaat om Amsterdammers die hun woning actief hebben aangeboden op een verhuurplatform, meldt wethouder Laurens Ivens (Wonen).

De gemeentelijke handhavers hebben meer adressen in het vizier. Als de advertenties niet worden verwijderd, dan moet de bewoner van de aangeboden woning de boete betalen.

Boetes voor het daadwerkelijk verhuren van een woning aan toeristen zijn nog niet uitgedeeld. In dat geval leidt dat tot een onherroepelijke boete van 20.750 euro.

Daarnaast kan een last onder dwangsom worden opgelegd als iemand toch doorgaat met adverteren. Als er sprake is van een illegaal hotel met twee of meer appartementen die aan toeristen worden verhuurd, dan kunnen de appartementen voor een periode van drie maanden worden gesloten.



De gemeente wil met het verbod de vakantieverhuur aan banden leggen. Dat moet de stad leefbaarder maken en de overlast door toerisme verminderen.