Een geparkeerde auto in de Nageljongenstraat in het Amsterdamse stadsdeel Noord is in de nacht van maandag op dinsdag uitgebrand. Ook afgelopen weekend en een week eerder zijn meerdere auto's in het stadsdeel uitgebrand.

De autobrand in de Nageljongenstraat ontstond rond 1.00 uur. De politie en brandweer waren snel ter plaatse, maar toen stond de voorkant van de personenwagen al in brand.

De brand is geblust, maar de auto moet naar de schroothoop. De politie sluit brandstichting niet uit. Bij de andere autobranden in Noord lijkt brandstichting ook de oorzaak.