De politie heeft maandag twee jongens van veertien en zestien jaar aangehouden op verdenking van brandstichting van een auto in de Knokkestraat in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West. De jongens zitten nog vast voor verhoor.

De politie kreeg in da nacht van zondag op maandag rond 2.30 uur een melding van de autobrand. De auto stond in een carport. De eigenaar had zijn auto, die aanzienlijke brandschade had opgelopen, zelf geblust.

Op camerabeelden was te zien hoe de auto in brand was gestoken door twee personen op een scooter.

De politie hield de zestienjarige jongen rond 2.45 uur op heterdaad aan. In de loop van maandagochtend hielden agenten de veertienjarige bijrijder van de scooter aan.