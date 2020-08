Een auto die geparkeerd stond op de G.J. Scheurleerweg in het Amsterdamse stadsdeel Noord is in de nacht van zaterdag op zondag in vlammen opgegaan.

De auto stond op een afgelegen plek voor een hek geparkeerd. Mogelijk is hij daar achtergelaten.

De brand woedde vooral aan de voorkant en achterkant van de auto. Het vuur was snel geblust. De auto is in beslag genomen en weggesleept.

De politie onderzoekt of het voertuig in brand is gestoken. Ook wordt er gekeken of de wagen gebruikt is bij een misdrijf.