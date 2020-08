Bij een steekpartij in het Nelson Mandelapark in Amsterdam zijn vrijdagavond twee zestienjarigen neergestoken. De twee zijn buiten levensgevaar, maar liggen nog wel in het ziekenhuis.

Over de aanleiding van de steekpartij is nog weinig bekend. Mogelijk is een ruzie uitgelopen op een steekpartij.

Een van de slachtoffers zou bij het skatepark zijn gestoken en daarna zijn weggerend naar het zuiden van het Nelson Mandelapark. De ander lijkt naar het politiebureau aan de Flierbosdreef te zijn gelopen.

Na het incident besloot de politie het park te ontruimen. De politie heeft nog geen verdachte aan kunnen houden voor de steekpartij. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie.