In een wasserette in De Clercqstraat in de Amsterdamse Kinkerbuurt is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3.45 uur een brand ontstaan. Niemand raakte door de brand gewond. Wel is er veel brandschade in de wasserette.

Meerdere woningen boven en naast het pand werden uit voorzorg ontruimd.

Agenten blokkeerden enige tijd de Wiegbrug, zodat brandweerlieden vrij konden werken. Een brandweerman ging bij het blussen door zijn enkel. Hij is naar een ziekenhuis gebracht.

Mogelijk is de brand ontstaan in een stapel wasgoed die voor in de winkel lag.