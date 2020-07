ChristenUnie-fractievoorzitter Don Ceder hoopt dat de gemeenteraad in Amsterdam in de toekomst meer betrokken wordt bij de coronamaatregelen. Ceder kreeg donderdag pas te horen dat mondkapjes op een aantal drukke plekken verplicht worden.

Dat komt doordat het besluit over de mondkapjesplicht genomen is door de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Burgemeester Femke Halsema is de voorzitter van de Veiligheidsregio.

'We hebben het via een persbericht gehoord, zonder dat wij er iets van konden vinden', zegt Ceder tegen EenVandaag. 'Ik maak mij wel zorgen over de lokale borging.'

Hij wijst daarbij op de komst van de coronawet, die een juridische basis geven aan de coronaregels. 'Als wij de komende jaren te maken hebben met de tijdelijke corona-wet moet er lokale borging zijn voor controle. Wat is bijvoorbeeld wel of niet wenselijk in onze stad? Ik hoop dat die discussie gevoerd gaat worden.', aldus Ceder.

Ook oud-SP-gemeenteraadslid Nicole Temmink staat kritisch tegenover de Veiligheidsregio's.