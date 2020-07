Een woning waar dit jaar drie keer geschoten is aan de Den Helderstraat in Amsterdam-Noord is vrijdag door de gemeente gesloten.

Bij de eerste beschieting op 6 maart werden in het portiek van het wooncomplex zes kogelgaten aangetroffen. Na de tweede beschieting op 24 april heeft de gemeente besloten om cameratoezicht in te stellen. Vervolgens zag de politie op 23 juli dat het raam van de woning was beschoten. De bewoner had dit niet gemeld.

Daarnaast is op 14 maart een geparkeerde auto in brand gestoken. Volgens de gemeente is de openbare orde daarmee vier keer verstoord in vijf maanden tijd. De gemeente heeft de woning daarom vrijdag voor drie maanden gesloten. De bewoner van de woning is uit huis gezet.