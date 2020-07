Burgemeester Femke Halsema heeft vrijdag de het pand van de sportclub aan de Johan Huizingalaan in Amsterdam Nieuw-West, waar eerdere deze weken schoten werden gelost, voor onbepaalde tijd gesloten.

De politie meldde dat er donderdagochtend meerdere schoten werden gelost op het pand in Nieuw-West. De verdachten schoten rond 2.00 uur vanaf de scooter meerdere keren op het pand, waarna ze vluchtten in de richting van de Sloterplas.

Volgens de politie is het woon- en leefklimaat in de omgeving van het pand door het incident ernstig aangetast. Om deze "ernstige verstoring van de openbare orde" te beëindigen, is het pand per direct voor onbepaalde tijd gesloten.

Donderdag sloot Halsema ook al de bar bij het W Hotel in Amsterdam, dat werd beschoten in de nacht van dinsdag op woensdag.