De bestuurder van een snorscooter is in de nacht van donderdag op vrijdag zwaargewond geraakt door een aanrijding met een auto in Amsterdam. Dat gebeurde op de De Ruijterkade ter hoogte van het Havengebouw. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd.

De bestuurder van de snorscooter stak vanaf de zijde van de Westertoegang de rijbaan van de De Ruijterkade over in de rijrichting van de IJzijde. De scooterrijder werd van rechts aangereden door de auto die richting de Westerdoksdijk reed.

De aangereden snorfietser kwam meters verderop op het wegdek terecht. Het slachtoffer is met onbekend letsel met spoed naar een ziekenhuis overgebracht. De automobiliste bleef ongedeerd en is ter plaatse door de politie gehoord.

Een van de betrokken partijen moet door rood zijn gereden. Dit wordt onderzocht door de politie. Ook wordt onderzocht of de bestuurders onder invloed waren. De bestuurder van de auto heeft een verklaring afgelegd aan de politie.