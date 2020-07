De Pride-demonstratie tegen homogeweld die zaterdag op het Museumplein in Amsterdam zou plaatsvinden, is afgelast wegens de drukte die de organisatie verwacht, meldt BN De Stem donderdagavond.

De demonstratie zou zaterdag tussen 10.00 en 14.00 uur plaatsvinden en onderdeel zijn van de Amsterdam Gay Pride die dit weekend van start gaat. De gemeente kondigde eerder op de donderdag al aan maatregelen te treffen voor de verwachte drukte dit weekend vanwege het voorspelde mooie weer en de Gay Pride.

Bij de demonstratie mochten aanvankelijk zevenduizend mensen aanwezig zijn, mits zij zich aan de coronamaatregelen zouden houden. De organisatie verwacht echter dat er te veel mensen op het protest af zouden komen, en heeft daarom besloten om de demonstratie niet door te laten gaan.

Een woordvoerder laat aan BN De Stem weten dat het protest gepland was in een tijd waarin het nog niet zo druk was in Amsterdam. Doordat het de afgelopen weken steeds drukker wordt in de hoofdstad, wordt het moeilijker om 1,5 meter afstand te houden.

De gemeente kondigde donderdag diverse andere maatregelen aan die ervoor moeten zorgen dat het komend weekend niet te druk wordt in de stad.