Een gaslek dat donderdagavond is ontstaan bij een wasserette aan de Burgemeester Roëllstraat in Amsterdam Nieuw-West heeft geresulteerd in de ontruiming van een flat. Ook kan het openbaar vervoer geen gebruik maken van de metrohaltes in de straat.

Het gaslek is ontstaan bij werkzaamheden, laat een woordvoerder van de brandweer aan nieuwspartner AT5 weten. Netbeheerder Liander is aanwezig en probeert het lek te dichten. Het is nog niet bekend hoeveel tijd dat gaat kosten.

De politie heeft de omgeving afgezet. Onder meer metro's 50 en 51 kunnen niet stoppen op de halte aan de Jan van Galenstraat. Dat geldt ook voor tram 13.