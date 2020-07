Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag celstraffen geëist tegen twee verdachten van een gewapende overval op een supermarkt in Osdorp in 2019. Tegen de 24-jarige hoofdverdachte werd 47 maanden geëist en tegen de 33-jarige medeverdachte 42 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk.

De 24-jarige verdachte uit Rotterdam was opdrachtgever en daarom niet aanwezig bij de overval. De officier van justitie eist een hogere straf tegen hem, omdat hij als "man achter de schermen" het idee had aangedragen en zowel de auto als het wapen voor de overval had aangeleverd.

Op 22 september 2019 pleegde de 33-jarige verdachte uit Krimpen aan den IJssel de overval op de supermarkt. Hij droeg een bivakmuts en bedreigde het aanwezige personeel met een vuurwapen. Bij de overval maakte hij 6.700 euro en enkele telefoons van supermarktmedewerkers buit.

De politie kwam de verdachten met behulp van camerabeelden op het spoor. Het kenteken van de door de overvaller gebruikte auto is te zien op de beelden. De eigenaar bekende zijn auto te hebben uitgeleend aan zijn drugsdealer, bij wie hij in het krijt stond. De dealer was de 24-jarige Rotterdammer.

In verder onderzoek kwam ook de 33-jarige Krimpenaar aan het licht en werd duidelijk wat de rolverdeling bij de overval was geweest.

Medewerkster van supermarkt had contact met verdachten

Ook kwam de recherche erachter dat een 21-jarige medewerkster van de supermarkt contact met de verdachten heeft gehad. Op de dag van de overval was ze aanwezig in de supermarkt, terwijl ze niet hoefde te werken. Ze wordt ervan verdacht de verdachte via de achterdeur naar binnen te hebben gelaten.

Haar voorlopige hechtenis is geschorst. Ze moet zich later voor de rechter verantwoorden.