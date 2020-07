In het onderzoek naar de beschieting van een sportclub die in de nacht van woensdag op donderdag plaatsvond aan de Johan Huizingalaan in Slotervaart, neemt de recherche een aantal geweldsincidenten mee die in de zomer van 2018 enkele tientallen meters verderop in in de straat plaatsvonden.

In de zomer van 2018 werden binnen een week tijd twee bedrijven onder vuur genomen. Er werden in diezelfde week ook twee handgranaten neergelegd, waarvan er één daadwerkelijk ontplofte. Een paar weken later werd een ander restaurant, iets verderop in de straat, beschoten.

"We nemen alle incidenten uit het verleden ook mee en kijken of daar een verband tussen is", zegt een politiewoordvoerder tegen nieuwspartner AT5. "Het is natuurlijk heel heftig voor de buurt dat dit weer op de Johan Huizingalaan gebeurt."