De Amsterdamse nachtclub Disco Dolly mag geen mensen aan de deur weigeren omdat ze ouder zijn dan 25 jaar. Dat stelt een woordvoerder van de gemeente, op basis van de algemene regels die gelden voor deurbeleid. Eerder maakte Disco Dolly bekend donderdag open te gaan voor mensen tussen 18 en 25 jaar omdat voor hen "het coronavirus een minder grote bedreiging zou vormen dan voor mensen die ouder zijn".

Volgens de woordvoerder zal de gemeente handhaven wanneer regels niet worden nageleefd.

"Als horecaondernemer mag je eisen stellen aan kleding en gedrag van de bezoekers. Het is mogelijk toegang te weigeren als bezoekers niet voldoen aan die regels. Wel moeten die regels dan duidelijk, controleerbaar en niet-discriminerend zijn", stelt de woordvoerder, die benadrukt dat leeftijdsdiscriminatie ook discriminatie is.

Eigenaar Steven Vermaas van Disco Dolly zei eerder dat hij de coronaregels goed wilde naleven. "We hebben tafels en krukken en daar mag je alleen vanaf als je naar de wc moet." Vermaas zegt ook te zien dat Nederlanders zich steeds minder goed aan de coronaregels houden. "Het laatste wat we willen is olie op het vuur gooien. We willen juist laten zien dat jongeren zich wel kunnen gedragen."

Wanneer mensen zich niet houden aan de regels, dan zullen individuen of groepjes moeten vertrekken. Als dat ook niet werkt dan stopt het experiment en gaat de club weer dicht.