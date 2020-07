Het slachtoffer dat werd aangetroffen na een brand in een boerderij aan de Bloemendalergouw in Amsterdam-Noord maandagochtend, is om het leven gekomen door koolmonoxidevergiftiging. Dat hebben onderzoekers van het Nederlands Forensisch Instituut donderdag vastgesteld.

Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Hier wordt nog onderzoek naar gedaan. De politie denkt dat het gaat om een man die geen bewoner was van de stolpboerderij, maar er wel verbleef.

De oorzaak van de brand in de boerderij is nog niet bekend. De brandweer rukte met een groot aantal wagens uit. De rookwolk die ontstond, was vanuit IJburg te zien. "Het was een grote vlammenzee, met veel rookontwikkeling", zei een woordvoerder van de brandweer maandag.

Het slachtoffer werd gevonden in een loods achter de boerderij, nadat de brand was geblust.