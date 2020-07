Een pand aan de Johan Huizingalaan in Nieuw-West is in de nacht van woensdag op donderdag beschoten. De twee verdachten zijn op een scooter gevlucht, laat de politie weten.

De verdachten schoten even voor 3.00 uur meerdere keren op het pand alvorens ze vluchtten. De politie doet ter plekke onderzoek.

Het is niet bekend om wat voor pand het gaat. De politie verwacht donderdagochtend met meer informatie te komen.