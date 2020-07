De gemeente Amsterdam vraagt inwoners die het Offerfeest vieren om extra alert te zijn op de 1,5 meter afstand, om zo de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Ook wordt gevraagd om het aantal bezoeken tijdens het feest te beperken, elkaar niet te kussen en te omhelzen en alleen buiten of in goed geventileerde ruimtes samen te komen. Verder wordt opgeroepen om ook het aantal mensen dat samenkomt te beperken.

"Veel besmettingen met het coronavirus zijn te herleiden naar feesten en (familie)bijeenkomsten", schrijft de gemeente. "Om te voorkomen dat we onze vrienden en familie besmetten, is het belangrijk om extra alert te zijn tijdens het Offerfeest. Want dat feest vier je vooral samen. In de moskee, thuis of bij vrienden en familie."

Volgens de gemeente kan dat dit jaar ook, maar is het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de coronamaatregelen.

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb ging deze week verder dan de gemeente Amsterdam in zijn oproep aan moslims in zijn gemeente. "Nodig geen mensen uit en ga ook niet op bezoek bij andere mensen", zei hij op Twitter.

Het Offerfeest wordt van donderdagavond 30 juli tot maandagavond 3 augustus gevierd.