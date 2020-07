De politie heeft woensdag een man aangehouden voor scooterdiefstal in het Amsterdamse stadsdeel Noord. De verdachte probeerde te vluchten door in een kofferbak van een auto te stappen. De bestuurder van de auto is ook aangehouden door de politie.

De man die de scooter had gestolen, reed eerst een voetganger aan. Hij kwam vervolgens op de Werengouw in botsing met een GVB-bus, waarna de man van de scooter af viel.

De verdachte stapte vervolgens in de kofferbak van een auto met een Frans kenteken. Op beelden van een getuige is te zien dat een motoragent naar de auto rende. De scooterdief sloot echter de achterklep en de auto reed met hoge snelheid weg.

Motoragenten reden de auto bij het Waterlandplein klem. Een van de agenten ging daarbij onderuit. De agent is met een ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

De scooterdief kon na het klemrijden worden opgepakt wegens diefstal. De automobilist is aangehouden vanwege gevaarlijk rijgedrag. De auto is inmiddels door de politie meegenomen.