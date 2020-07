De politie is in het kader van het onderzoek naar de schoten die in de nacht van dinsdag op woensdag op Hotel W in Amsterdam gelost zijn op zoek naar de bestuurder van een witte taxi. Ook komt ze graag in contact met mensen die beeldmateriaal hebben van de vluchtroute van de dader.

De chauffeur, en mogelijk ook inzittenden, van de taxi waarnaar de politie op zoek is, reed vermoedelijk tussen 3.00 en 3.30 uur langs het hotel. Deze getuige heeft mogelijk belangrijke informatie en wordt daarom verzocht contact op te nemen.

Uit voorlopig onderzoek blijkt dat de verdachte voor de beschieting waarschijnlijk via de Paleissttraat naar het hotel liep. Na de beschieting rende hij ook weer via de Paleisstraat weg.

Vermoedelijk vluchtte hij via de Gasthuismolensteeg richting de kruising met de Singel. Vervolgens zou hij via de Herengracht, de Keizersgracht en de Prinsengracht gelopen zijn. Mensen die camerabeelden hebben van deze straten, worden ook opgeroepen contact op te nemen met de politie.

Hotel W aan de Spuistraat werd volgens de politie rond 3.15 uur beschoten. Bij twee deuren, waaronder die van de ingang, zijn zeker tien kogelgaten aangetroffen.