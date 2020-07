Een automobilist is dinsdagavond in botsing gekomen met een geparkeerde auto en een fietser op de Wingerdweg in het Amsterdamse stadsdeel Noord.

Meerdere ambulances rukten uit. Vier kinderen en twee volwassenen moesten ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken worden, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.