Nachtclub Disco Dolly in de Amsterdamse binnenstad gaat donderdag weer open na de verplichte coronasluiting, maar alleen voor bezoekers tussen de 18 en 25 jaar.

De club verklaart de gekozen leeftijdscategorie voor de bezoekers in een bericht op Facebook: "De kans op overlijden aan COVID-19 is onder de veertig jaar niet hoger dan 0,02 procent, als je al ziek bent. Onder de 25 jaar is er in Nederland nog niemand aan het virus overleden."

Het is volgens eigenaar Steven Vermaas niet de bedoeling dat de coronaregels genegeerd worden. "We hebben tafels en krukken en daar mag je alleen van af als je naar de wc moet." Vermaas zegt ook te zien dat Nederlanders zich steeds minder goed aan de coronaregels houden. "Het laatste wat we willen is olie op het vuur gooien. We willen juist laten zien dat jongeren zich wel kunnen gedragen."

Wanneer mensen zich niet houden aan de regels, dan zullen individuen of groepjes moeten vertrekken. Als dat ook niet werkt dan stopt het experiment en gaat de club weer dicht.