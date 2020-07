Nachtclub De School in Amsterdam gaat definitief dicht. In een statement schrijft het management dat de financiële situatie het niet toelaat om door te gaan met de uitgaansgelegenheid in Amsterdam-West. Het café en restaurant blijven vooralsnog wel open.

Het personeel van De School is maandagavond ingelicht over de sluiting. Als gevolg van de coronamaatregelen draaide de nachtclub al enkele maanden geen omzet meer.

De School liet twee maanden geleden via de Facebook-pagina weten dat het contract voor de huur van het gebouw is verlengd. Het verzoek om de huur van het pand te verlagen werd echter niet gehonoreerd door de gemeente, blijkt dinsdag uit berichtgeving van Het Parool.

De club liet op 31 mei weten het restaurant te heropenen, maar plaatste geen steunbetuiging voor de Black Lives Matter-protesten. Hieruit volgde veel kritiek op De School, omdat er eerder al discussie werd gevoerd over het gebrek aan diversiteit rondom de club.