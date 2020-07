Bij knooppunt De Nieuwe Meer was dinsdagochtend een ongeluk waarbij vier personen gewond zijn geraakt, meldt de politie. De ring Zuid in de richting van knooppunt Amstel is daarom tijdelijk afgesloten geweest, maar inmiddels weer open.

Op een foto van een verkeerscamera is te zien dat er ten minste vier auto's zijn beschadigd door het ongeluk. Twee auto's zijn in de vangrails terechtgekomen. Bij het ongeval raakten vier mensen gewond, drie van hen moesten worden meegenomen naar het ziekenhuis.

De Verkeersongevallenanalyse heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. De weg en de vangrails werden gerepareerd, daarna kon de ring Zuid weer open.