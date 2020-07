Een ondergrondse fietsenstalling met plek voor ongeveer tweeduizend fietsen wordt momenteel aangelegd onder het Leidseplein in Amsterdam. Volgens de gemeente is de fietsenstalling nodig, zodat fietsen niet meer rond het plein worden geparkeerd.

De stalling ligt op 5 meter diepte onder het straatniveau en is ruim 3 meter hoog. De fietsenstalling heeft één ondergrondse verdieping. Voor brommers en snorscooters worden bovengrondse plekken gemaakt.

Volgens projectmanager Arend de Heer is de bouw van de stalling een technische uitdaging. De locatie is omgeven door veel kwetsbare, historische gebouwen. Daarnaast moesten er vijfhonderd palen de grond in omdat deze drassig is. De palen moest worden geboord in plaats van geslagen om schade aan de omliggende panden te voorkomen.

De stalling onder het Kleine Gartmanplantsoen is onderdeel van een grote renovatie van het Leidseplein. Naast een nieuwe indeling en andere bestrating, is ook de tramhalte verplaatst naar de Leidsebrug. Op het plein komen meer bankjes en bij de Melkweg worden vijfhonderd fietsparkeerplekken gecreëerd. De fietsenstalling op het Leidseplein gaat begin volgend jaar open.