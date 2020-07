Op de Haarlemmerstraat en de Haarlemmerdijk in Amsterdam worden auto's en scooters binnenkort geweerd. Wethouder Sharon Dijksma gaat opnieuw straten herinrichten om voetgangers meer ruimte te geven vanwege de coronacrisis.

Auto's mogen op de Haarlemmerstraat en de Haarlemmerdijk alleen nog tussen 7.00 uur en 12.00 uur laden en lossen. Alle parkeerplekken worden tijdelijk opgeheven en veranderen in extra laad- en losplekken en fietsparkeerplekken.

Het aantal fietsnietjes in de straat wordt verdubbeld. De bestaande fietsenrekken in de straat worden een kwartslag gedraaid, waardoor er volgens de gemeente nog meer ruimte op het voetpad ontstaat.

Wethouder Dijksma laat weten dat bewoners en ondernemers in de straat hebben gezegd dat ze de vanwege het coronavirus aangeraden 1,5 meter afstand moeilijker kunnen houden omdat het drukker wordt.

Ook andere verkeerssituatie op Museumbrug

Dijksma verandert ook de verkeerssituatie op de Museumbrug. Die brug wordt eenrichtingsverkeer voor auto's. Dit betekent dat autoverkeer vanaf de Stadhouderskade niet meer de brug op mag afslaan.

Ook op de Rijnstraat wordt het fietspad deel van het voetpad en gaan de fietsers de rijbaan op. Automobilisten zijn dan te gast en de maximumsnelheid in de straat wordt 30 kilometer per uur.

De werkzaamheden voor de Museumbrug staan gepland in de avond en nacht van 30 juli. De Rijnstraat wordt aangepast in de week van 10-14 augustus. In de Haarlemmerstraat zullen de werkzaamheden in fases plaatsvinden (tussen nu en 14 augustus). Het is nog niet bekend vanaf wanneer de nieuwe verkeerssituaties van kracht zijn.