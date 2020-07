Een vrouw is maandagochtend bedreigd door een man met een mes in een pand aan de Frans van Mierisstraat in Zuid. De politie heeft ingegrepen en de verdachte aangehouden.

Het slachtoffer belde om 10.05 uur de politie omdat ze bedreigd werd. Agenten kwamen tien minuten later aan en zagen dat de vrouw nog steeds bedreigd werd. De verdachte werd daarom direct opgepakt.

Volgens getuigen vond de bedreiging waarschijnlijk in een hostel plaats, al wil de politie dat niet bevestigen. Het slachtoffer raakte niet gewond, maar was wel erg overstuur.

De politie heeft een deel van de straat afgezet en doet onderzoek.