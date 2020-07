De brandweer is maandagochtend uitgerukt voor een grote brand in een woonboerderij in Landelijk Noord in Amsterdam. De rook is van grote afstand te zien. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle.

De brand vindt plaats aan de Bloemendalergouw in een boerderij en een naastgelegen schuur. "Enorme brand, goed te zien vanaf IJburg", zegt iemand tegen nieuwspartner AT5. Een ander zegt: "Er komen steeds meer brandweerauto's. Een helikopter houdt de boel vanuit de lucht in de gaten."

Volgens de eerste meldingen van de brandweer gaat het om een "zeer grote brand". Er is ook een ambulance opgeroepen, maar mogelijk is dat alleen uit voorzorg.

De brandweer vraagt mensen die last hebben van de rook om ramen en deuren te sluiten.