De GGD in Amsterdam heeft zondag opgeschaald naar dertienhonderd coronatests per dag. Dat zijn er nog eens honderd meer dan afgelopen vrijdag, toen de capaciteit ook al werd uitgebreid. Reden voor de opschalingen is dat steeds meer Amsterdammers zich laten testen op de locatie in de RAI.

Er wordt rekening gehouden met een verdere groei van capaciteit naar vijftienhonderd tests per dag in de komende periode.

Een woordvoerder van de GGD reageert verheugd op de stijging. "Vorige week namen we nog maar zevenhonderd tests af per dag. Dat aantal is gestegen sinds we een campagne hebben gevoerd. Daar zijn we erg blij mee."

Het is belangrijk dat mensen die klachten ervaren zo snel mogelijk kunnen worden onderzocht. Op dit moment kunnen veel mensen al de volgende dag terecht op de testlocatie in de RAI.