Het W Hotel in Amsterdam hoeft vanwege de coronacrisis voorlopig niet het volledige maandelijkse huurbedrag aan de vastgoedeigenaar te betalen. Dat heeft de voorzieningenrechter besloten. Met de uitspraak van de rechter bespaart het vijfsterrenhotel bijna 2 miljoen euro.

De hotelier betaalt aan de verhuurder een bedrag van ongeveer 580.000 euro per maand. Met ingang van 1 oktober 2020 zou dat bedrag stijgen naar ruim 830.000 euro. Daar bovenop moet het hotel ook nog een percentage van de omzet overmaken naar de pandeigenaar.

Vanwege de coronacrisis waren de restaurants en het wellness center met zwembad op last van de overheid van 15 maart tot en met 31 mei gesloten. Het hotel besloot zelf om helemaal te sluiten.

Volgens de voorzieningenrechter was dat een redelijke beslissing van het hotel, en een rechtstreeks gevolg van de de coronacrisis. Inmiddels zijn het hotel en de restaurants weer open, maar de omzet blijft nog achter.

De verhuurder wil dat het hotel zich houdt aan de betalingsverplichting. De voorzieningenrechter oordeelt dat de coronacrisis moet worden aangemerkt als een "onvoorziene omstandigheid en dat het financiële nadeel van corona over partijen moet worden verdeeld". Het W Hotel mag een deel van de huurprijs opschorten, op voorwaarde dat zij op korte termijn een bodemprocedure start.

Voor het tweede kwartaal van dit jaar komt de korting uit op 50 procent, over het derde kwartaal op 2020 voor 40 procent en over het vierde kwartaal van 2020 op 25 procent. In totaal hoeft het hotel bijna twee miljoen euro minder huur te betalen.