Het Stedelijk Museum bestaat in september 125 jaar en om dat te vieren is er vanaf zaterdag een grote tentoonstelling te zien waarin wordt teruggeblikt op de historie.

De tentoonstelling Van Thonet tot Dutch Design blikt terug op de geschiedenis van het Stedelijk, waarbij de belangrijkste stromingen en ontwikkelingen van de afgelopen 125 jaar aan bod komen.

Zo wordt de meubelcollectie van het museum verweven met de eigen geschiedenis, beginnend in 1895 toen de privécollectie van de rijke weduwe Suasso-de Bruijn de basis vormde voor het gemeentemuseum.

"Het Stedelijk Museum staat in de belangstelling en dat willen we graag zo houden", aldus directeur Rein Wolfs. "Er is altijd een beetje gedoe in het Stedelijk, maar als er geen gedoe zou zijn dan zou het Stedelijk de mensen ook onberoerd laten."

De tentoonstelling is tot en met 21 maart 2021 te bezoeken.