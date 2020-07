Een man is vrijdagavond gereanimeerd nadat hij overboord sloeg van een boot in de buurt van de Papaverweg in Amsterdam-Noord. Het slachtoffer verdween onder water, brandweerduikers wisten hem boven te halen.

Het ongeval gebeurde rond 20.00 uur. De man verdween na zijn val onder water en kwam niet meer boven. Toegesnelde duikers van de brandweer wisten op aanwijzing van omstanders de man boven water te halen.

De man is vervolgens op de wal gereanimeerd en daarna onder politiebegeleiding met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. Ook een traumahelikopter landde nabij het ongeval. De brandweer spreekt van een "uitzonderlijk snelle redding".