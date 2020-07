Het Klederdrachtmuseum aan de Herengracht in Amsterdam is definitief gesloten als gevolg van de coronacrisis. Het museum liep te veel inkomsten mis doordat het lange tijd geen entreegelden kreeg.

Vanwege de coronamaatreglen mochten musea wekenlang hun deuren niet openen. Nu mag er een beperkt aantal bezoekers aanwezig zijn. "Het was financieel niet meer haalbaar om de vaste doorlopende kosten te blijven betalen met het wegvallen van de entreegelden", laat het museum weten.

Er kwamen jaarlijks zo'n 25.000 bezoekers op het museum af. Culturele instellingen die steun van de overheid wilden krijgen, moesten meer bezoekers hebben. Ook kreeg het museum geen subsidie, wat een voorwaarde was voor de 17 miljoen euro extra steun die de gemeente beschikbaar stelde.

De collectie van het Klederdrachtmuseum is tijdelijk opgeslagen in het depot van het Zuiderzeemuseum. Er wordt nagedacht over een een andere locatie voor als het aantal bezoekers weer mag stijgen. Daarvoor is het museum op zoek naar samenwerkingspartners.