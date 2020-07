Burgemeester Femke Halsema heeft namens de gemeente Amsterdam een vergunningsaanvraag voor een nieuw festival in het Westerpark geweigerd. Ondanks verschillende maatregelen van de festivalorganisator is de inschatting dat de coronamaatregelen niet altijd kunnen worden gehandhaafd. Op het evenement zouden naar schatting 1.800 mensen afkomen.

Festival Milkshake had een aanvraag ingediend om vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus het nieuwe evenement 'Let Them Eat Cake' te organiseren. Daarbij zouden 1.800 bezoekers aan tafels met bediening worden gezet, zodat op die manier aan de coronaregels kon worden voldaan.

Nu het aantal coronabesmettingen landelijk toeneemt, vindt de gemeente het ongepast om een vergunning voor het evenement af te geven. "Al met al is de inschatting dat het ook met alle maatregelen die de organisator neemt, onvoldoende kan worden gewaarborgd dat de 1,5 meter afstand te allen tijde wordt gehandhaafd en dat daardoor het risico bestaat dat er een besmettingshaard ontstaat", laat de gemeente weten.

De organisatie laat weten dat het beslissing begrijpt. "Het is even niet anders, we gaan brainstormen hoe we het in de toekomst kunnen gaan doen. De grootste klap hebben we inmiddels wel gehad, dus dit kan er ook nog wel bij. Het is buiten onze macht."

Halsema schreef begin deze maand aan de gemeenteraad dat ze de noodlijdende evenementenbranche tegemoet wil komen, onder meer met het versneld afgeven van vergunningen en een coulanceregeling rond de subsidieverstrekking.