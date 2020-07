Het Amsterdam Dance Event (ADE) vindt dit jaar online plaats, omdat het voor veel internationale bezoekers niet mogelijk is om naar Amsterdam te komen wegens de maatregelen omtrent het coronavirus.

Door ADE dit jaar online te organiseren, hoopt de organisatie toch nog panelgesprekken, masterclasses en interactieve Q&A's te geven aan professionals uit de muziekindustrie. De details over de conferentie volgen de komende weken, schrijft de organisatie.

Hoe het daarbij behorende ADE-festival eruit gaat zien is nog niet duidelijk. Het is volgens de organisatie bijzonder lastig om de coronamaatregelen te handhaven als het festival zou doorgaan in de normale omvang. Daarover staat het in nauw contact met de overheid.

ADE bood vorig jaar ruim duizend evenementen, verspreid over tweehonderd locaties in de stad. Daar kwamen meer dan 400.000 bezoekers uit een recordaantal van 146 landen op af. Het muziekevenement staat dit jaar gepland van 21 tot en met 25 oktober.