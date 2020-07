De gemeente Amsterdam stelt vanaf donderdag een alcoholverbod in voor het Wallengebied. Ook gaat de gemeente het aantal handhavers in de binnenstad uitbreiden. De maatregelen worden genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan nu het aantal besmettingen weer toeneemt.

Het alcoholverbod wordt ingevoerd van donderdag tot en met zondag vanaf 16.00 uur. Doordat veel bezoekers in het Wallengebied alcohol in winkels kopen en op straat consumeren, houden mensen zich steeds minder vaak 1,5 meter afstand. De maatregel is tot 1 september in de weekenden van kracht.

Burgemeester Femke Halsema heeft namens Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland aan het landelijke Outbreak Management Team (OMT) advies gevraagd over de aanpak van het coronavirus in de stad. Toeristen en dagjesmensen worden opgeroepen om de weekenddrukte te mijden en juist doordeweeks de stad te bezoeken. De campagne wordt ook in het Engels en Duits uitgevoerd om buitenlandse toeristen op de coronamaatregelen te wijzen.

De nieuwe maatregelen zijn een aanvulling op eerdere besluiten van de gemeente om bij drukte eenrichtingsverkeer op de Wallen en op de Kalverstraat te kunnen instellen. Bij extreme drukte kunnen de gebieden ook worden afgesloten. Ook geldt er een verbod op straatartiesten in de binnenstad en op het Museumplein, omdat ze grote groepen mensen kunnen aantrekken.

"We nemen deze maatregelen omdat we verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van bewoners en bezoekers. Daarbij hoort ook een dringend beroep op iedereen die onze stad bezoekt, wees voorzichtig, vermijdt drukte en volg de coronaregels. Het is van groot belang dat iedereen afstand houdt van elkaar, zowel de Amsterdammer als de internationale toerist", aldus Femke Halsema.