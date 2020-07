Bij een schietpartij op de Vespuccistraat in Amsterdam-West is woensdagavond een persoon gewond geraakt. De politie is op zoek naar een verdachte die op een scooter reed.

Rond 20.00 uur werden er meerdere schoten gelost nabij een café in de Vespuccistraat. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht.

De verdachte is volgens de politie een man met een lichte tot lichtgetinte huidskleur. Hij is klein van postuur, droeg een zwarte broek en een zwart vest met een wit logo.

De politie is momenteel ter plaatse voor onderzoek. Getuigen worden dringend verzocht contact op te nemen.