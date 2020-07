Een kitten is woensdagmiddag in een GVB-bus in Amsterdam aangetroffen, meldt de dierenambulance via Twitter. De dierenambulance is op zoek naar de eigenaar.

De zwarte kortharige kitten werd gevonden in bus 74 bij het Weesperplein. Het dier is opgevangen door de dierenambulance.

De dierenambulance meldt dat de kat niet is gechipt. Hij staat vermeld op de website voor vermiste dieren in Amsterdam.

Onder het Twitter-bericht hebben al tientallen mensen gereageerd, maar de eigenaar heeft zich nog niet gemeld.