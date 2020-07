MKB Amsterdam, dat voor de belangen van ondernemers opkomt, hoopt dat de gemeente of de landelijke overheid mondkapjes op alle drukke plekken verplicht. Het gaat dan om plekken waar geen 1,5 meter afstand meer te houden is. Dat kan zowel binnen als buiten zijn.

"Ten eerste willen we natuurlijk voorkomen dat er weer mensen ziek worden en aan het virus overlijden", zegt voorzitter Barth Drenth. "Verder willen we ook niet dat er een tweede lockdown komt, want dat is funest voor veel winkels en bedrijven, voor horeca in het bijzonder."

Winkeliers in de Kalverstraat deden dinsdag al een oproep om in hun straat de mondkapjes te verplichten. Drenth steunt die oproep en wil dus dat het op meer plekken in de stad gebeurt. Hij hoopt dat er over ongeveer twee weken nieuwe regels komen.

Drenth erkent dat er ook ondernemers tegen de mondkapjesplicht zullen zijn. Volgens hem is het echter de meest verstandige optie als de voor- en nadelen tegen elkaar worden opgewogen. "Als je er eenmaal aan gewend bent, dan valt het heel erg mee. Het is goed te overzien en het gaat veel minder ver dan andere maatregelen."