De 36-jarige Glotwich S. is in hoger beroep veroordeeld tot twintig jaar cel voor het doodschieten van de 18-jarige Naoufal Mohammadi in de Ten Katestraat in 2016. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste een celstraf van achttien jaar.

Bij de schietpartij op de Ten Katestraat raakten de broers Ahmed en Saïd, eigenaren van een shishalounge, gewond.

Volgens het OM had S. ruzie met de broers en was hij naar de bar gekomen om ze dood te schieten. Hij zou de twee hebben geprobeerd af te persen en daarna hebben geschoten. Mohammadi, die verderop stond te kijken, werd dodelijk getroffen.

Het gerechtshof meende dat S. "onnoemlijk veel leed heeft toegebracht aan zowel de nabestaanden van Mohammadi als de twee broers, die nog dagelijks last hebben van de schietpartij".

In februari 2018 werd S. veroordeeld tot zestien jaar cel. Zowel het OM als S. ging vervolgens in beroep. De straf van het gerechtshof viel uiteindelijk hoger uit dan geëist vanwege het verleden van S. In 2007 doodde hij een man die weigerde zich te laten beroven.

S. wilde niet meewerken aan psychisch onderzoek

Ook werd in het besluit meegenomen dat S. ondanks duidelijke psychische problemen niet wil meewerken aan een onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Hierdoor kon geen goede diagnose worden gesteld voor een behandeling.



Boven op de straf komt een schadevergoeding die S. moet betalen aan de nabestaanden van het slachtoffer, onder meer voor diens begrafenis in het buitenland. Ook moet hij de twee broers onder meer elk 5.000 euro smartengeld betalen.