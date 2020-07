De gemeente Amsterdam heeft in 2017 onterecht deelfietsen van FlickBike verboden in de stad. Dat heeft de Raad van State (RvS) woensdag besloten. Ook had de gemeente geen rekening mogen sturen naar FlickBike voor het verwijderen van de fietsen en was het opleggen van een last onder dwangsom niet toegestaan.

FlickBike stapte al eerder naar de bestuursrechter, maar daar werd de gemeente nog in het gelijk gesteld. Bij de RvS, de hoogste bestuursrechter, werd een beroep tegen die uitspraak gegrond verklaard.

Volgens de gemeente overtrad FlickBike de regels die stonden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de stad. Daarin stond in 2017 dat het verboden is om op of aan de weg of het openbaar water tegen betaling diensten aan te bieden of te verlenen voor een werkzaamheid.

Maar de RvS oordeelt dat het stadsbestuur met de APV wilde voorkomen dat mensen diensten en producten zouden opdringen aan toevallige voorbijgangers. Dit was niet het geval met de verhuurdienst van FlickBike, omdat de fietsen niet door mensen werden aangeboden, maar gereserveerd konden worden via een app. Daarmee viel het bedrijf met zijn fietsverhuur niet onder het verbod in de APV.

De uitspraak betekent niet dat deelfietsbedrijven nu de vrije hand krijgen in de stad. In 2019 voerde het stadsbestuur een vergunningstelsel in voor deelfietsen en -scooters. Alleen bedrijven die een vergunning hebben, mogen hun voertuigen in de openbare ruimte aanbieden.