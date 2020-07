De Amsterdamse politie heeft dinsdag in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die ervan wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij een babbeltruczaak.

De man deed zich eind mei voor als politieagent Hendriks van bureau Marnixstraat. Hij wilde een zogenaamd verlopen bankpas ophalen bij een 89-jarige vrouw in Amsterdam-West. De verdachte heeft vervolgens 15.000 euro gestolen van het slachtoffer.

Op bewakingsbeelden van het wooncomplex van het slachtoffer is de verdachte rond 18.15 uur te zien. Hij is kort binnen om de bankpas op te halen, even later zie je hem vertrekken.

De politie heeft ook bewakingsbeelden gedeeld van verschillende locaties in West waar de man de bankpas van het slachtoffer gebruikt.

De verdachte heeft een lichtgetinte huidskleur, is tussen de 20 en 25 jaar oud, wordt tussen de 1.65 en 1.70 meter geschat en heeft een normaal postuur. Hij sprak accentloos Nederlands, droeg een zwart trainingspak, zwarte schoenen en een mondkapje en valt op door een litteken op zijn achterhoofd.

Getuigen worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.